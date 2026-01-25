Гірські лижі. Феллер виграв слалом у Кітцбюелі

Австрійський гірськолижник Мануель Феллер виграв слалом на домашньому етапі Кубку світу в Кітцбюелі. Для 33-річного австрійця це перша перемога майже за два роки – з 25 лютого 2024 року.

Феллер ішов лише четвертим після першої спроби, проте зумів піднятися на три позиції вгору. Австрієць на 0,35 секунди випередив швейцарця Лоїка Мейяра, який не втримав лідерство після першої спроби. Топ-3 замкнув німець Лінус Штрассер, для якого це перший подіум на Кубку світу з березня 2024 року.

Підсумкові результати:

Напередодні швидкісний спуск у Кітцбюелі виграв Джованні Францоні. Наступний етап чоловічого Кубку світу відбудеться вже 27-28 січня у австрійському Шладмінгу. У програмі заплановані слалом і гігант.