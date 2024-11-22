Дебют українських стрибунів у міксті, слаломісти їдуть в Гургль. Анонс лижного вікенду

Стрибки з трампліна

Старти тижня:

П’ятниця, 22 листопада

17:15 | Ліллехаммер (Норвегія), HS 140, змішаний командний турнір

Субота, 23 листопада

17:00 | Ліллехаммер (Норвегія), HS 140, особистий турнір

Неділя, 24 листопада

17:00 | Ліллехаммер (Норвегія), HS 140, особистий турнір

У п’ятницю, 22 листопада стартує 46-й в історії сезон Кубку світу за стрибків на лижах з трампліна. Цього року зимовий цикл стартуватиме в норвезькому Ліллехаммері. Столиця Олімпійських ігор-1994 є регулярним гостем у календарі Кубку світу, часто була присутня в програмі норвезького турне Raw Air, проте відкриття сезону "Лісгордсбаккен" прийматиме вперше за останні 12 років. Зазначимо, що всі старти – як у чоловіків, так і у жінок – відбуватимуться на великому трампліні HS 140, цього разу вирішили не використовувати сусідній 90-метровий трамплін.

У перший день відбудеться змішаний командний турнір – перший з трьох запланованих у новому сезоні та сумарно лише восьмий в історії Кубку світу. Збільшення кількості мікстів можна розцінювати як один з кроків поступового переходу до повністю спільного календаря Кубку світу для чоловіків та жінок. Директор турніру Сандро Пертіле недавно заявив, що Міжнародна лижна федерація (FIS) планує повністю перейти на спільний календар для чоловіків і жінок уже в постолімпійському сезоні-2026/27.

x.com/FISskijumping

Виступить на стартовому етапі Кубку світу і збірна України, при чому, як чоловіча (Євген Марусяк і Віталій Калініченко), так і жіноча (Жанна Глухова та Тетяна Пилипчук). Це дозволить українцям вперше в історії взяти участь у міксті на Кубку світу.

Що стосується складу учасників етапу, то після річної паузи повертається на Кубок світу зірковий німець Маркус Айзенбіхлер. Шестиразовий чемпіон світу пропустив усю минулу зимову кампанію не через травму: він не потрапляв до основи збірної Німеччини і був змушений виступати на Континентальному Кубку.

А ось чинний чемпіон світу на 90-метровому трампліні Пьотр Жила етап у Ліллехаммері пропустить – він до складу збірної Польщі не відібрався. 37-річний ветеран у вересні переніс операцію нам колінному суглобі та поки що не набрав оптимальну форму.

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Проте, якщо про відсутність Жили було відомо ще два тижні тому, то зірковий австрієць Даніель Хубер був змушений відмовитися від участі в етапі у Ліллехаммері в останній момент. Він увійшов до складу збірної Австрії, прибув до Норвегії, провів разом із командою дві тренувальні сесії в середу. Проте в четвер стало відомо, що Хубер етап у Ліллехаммері пропустить: у нього з’явився біль у коліні.

Дуже шкода 31-річного австрійця, який страждав від серії травм впродовж останніх двох років, а наприкінці минулого сезону набрав неймовірну форму, здобув перемоги у Вікерсунді та Планіці й виграв Малий Кубок світу з польотів. Залишається лише сподіватися, що його проблеми несерйозні, і це не початок нової чорної смуги в кар’єрі.

Гірські лижі

Старти тижня:

Субота, 23 листопада

11:30/14:30 | Гургль (Австрія), слалом, жінки

Неділя, 24 листопада

11:30/14:30 | Гургль (Австрія), слалом, чоловіки

Кубок світу з гірських лиж вдруге в історії завітає до Гургля. Місцева траса "Кірхенкар" вперше прийняла змагання "Білого цирку" минулого року, проте тоді там змагалися лише чоловіки. Цього року програма етапу в Гурглі повністю повторюватиме попередній у Леві: в суботу – жіночий слалом, в неділю – чоловічий.

Зазначимо, що зі сніговим покриттям у процесі підготовки до змагань виникали серйозні проблеми. Через нестачу снігу розглядалися навіть варіанти скасування слаломів чи їхнього переносу до Зольдена, який розташований зовсім неподалік. У підсумку гонки все ж відбудуться, проте через високі температури зі сніговим покриттям не все гаразд, і організатори були вимушені скасувати п’ятничне вільне катання.

x.com/FISskijumping

Ще минулого року "Кірхенкар" зарекомендувала себе як траса дуже непроста, специфічна та аритмічна – особливо це стосується її верхньої частини. Минулого року в чоловіків це закономірно призвело до тріумфу господарів. Австрійці забрали всі три призові місця зусиллями Мануеля Феллера, Марко Шварца та Міхаеля Матта, а четвертим фінішував британець Дейв Райдінг, для якого цей етап теж майже домашній: він є амбасадором місцевого гірськолижного курорту та тренується у Гурглі дуже часто.

Шварц продовжує відновлюватися після розриву хрестоподібних зв’язок коліна та проблем зі спиною, які виникли у нього влітку. Проте в четвер стало відомо, що Марко вже тренується у Райтеральмі та може повернутися на Кубок світу в середині грудня на етапі у Валь д’Ізері.

Повернувся до тренувань і зірковий австрійський швидкісних Макс Франц, який два роки тому отримав численні переломи обох ніг на тренуванні в Коппер Маунтін. До повернення в гонки йому ще треба подолати доволі довгий шлях, проте не виключено, що на Кубок світу він повернеться вже цієї зими.

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Повертаючись до героїв минулорічного слалому в Гурглі, всі вони розпочали новий сезон невдало та мають за що реабілітовуватися. Цікаво буде поспостерігати за тим, чи допоможе фактор домашньої траси цього року жіночній збірній Австрії – для дівчат "Кірхенкар" настільки ж незвідана територія, якою вона була для чоловіків рік тому.

Ще однією новиною тижня стало завершення кар’єри французького слаломіста Тео Летітра, який вирішив піти на пенсію всього в 26 років. Успіхів на Кубку світу він так і не домігся: 20 стартів за кар’єру – і жодного набраного очка.