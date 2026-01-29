Останні старти перед Олімпіадою-2026. Анонс лижного вікенду

Стрибки з трампліна

Старти тижня

П'ятниця, 30 січня

17:10 – Віллінген (Німеччина), HS 147, змішаний командний турнір

Субота, 31 січня

17:00 – Віллінген (Німеччина), HS 147, особистий турнір

Неділя, 1 лютого

17:00 – Віллінген (Німеччина), HS 147, особистий турнір

Кубок світу зі стрибків з трампліна їде на один із культових етапів сезону – в німецький Віллінген, на "Мюленкопф Шанце", який є найпотужнішим трампліном світу за виключенням польотних. Для стрибунів Віллінген буде останнім етапом Кубку світу перед Олімпіадою-2026 в Італії.

Стартуватиме німецький етап другим у сезоні змішаним командним турніром. Перший відкривав програму нинішнього сезону в листопаді в Ліллехаммері. Тепер же на стрибунів і стрибунок чекає генеральна репетиція олімпійського міксту.

Щоправда, далеко не всі захотіли у цій генеральній репетиції брати участь. Зокрема, не вийде на старт збірна Польщі. Вся основа жіночої команди відправилася на передолімпійський тренувальний збір, а резерв вирішили не везти – надто вже він далекий від рівня конкуренції Кубку світу.

Skijumping.pl

Чоловіча збірна Польщі привезла у Віллінген Клеменса Йоняка, Мацея Кота, Давіда Кубацкі, Александера Жніщоля та Пьотра Жилу – тобто, тих, хто не відібрався на Олімпіаду. Каміль Стох, Кацпер Томасяк і Павел Вонсек також у ці дні готуватимуться до Ігор-2026.

Не в оптимальному складі виступлять навіть господарі, збірна Німеччини. Щоправда, у них із четвірки майбутніх учасників відсутній лише П'юс Пашке, якого замінить Лука Рот. Експериментальний склад привезла і збірна Австрії. Відсутні Ян Хьорль і Штефан Ембахер, яких замінять досвідчений Клеменс Айгнер і вчорашній юніор Давід Хааген. Для останнього це буде дебют на рівні Кубку світу. Минулого року він став чемпіоном світу серед юніорів у командному турнірі.

Як і поляки, не виступить у міксті збірна України – наші дівчата у Віллінген не приїхали. А ось чоловіча команда в особі Євгена Марусяка та Віталія Калініченка виступить у особистому турнірі.

Гірські лижі

Старти тижня

П'ятниця, 30 січня

11:00 – Кранс Монтана (Швейцарія), швидкісний спуск, жінки

Субота, 31 січня

12:00 – Кранс Монтана (Швейцарія), супергігант, жінки

Неділя, 1 лютого

12:00 – Кранс Монтана (Швейцарія), швидкісний спуск, чоловіки

Гірськолижники напередодні Олімпіади відправилися на спільний етап (незвичне явище як для середини сезону) в швейцарську Кранс Монтану. Тривалий час проведення етапу на трасі "Мон Лашо" було під питанням. При чому, погода тут ні до чого – етап могли скасувати через жалобу, пов'язану з трагедією, яка трапилася на цьому гірськолижному курорті в новорічну ніч і забрала життя більш ніж 40 людей.

Хоча варто сказати, що і з погодою не все гаразд. Друге тренування в четвер скасували, перше в середу провели за вкороченою трасою з місця старту супергіганту. А це означає, що і п'ятничний змагальний швидкісний спуск пройде за вкороченою трасою, навіть якщо погодні умови будуть ідеальними.

А у мідвік у чоловіків відбувся заключний етап із класичної січневої серії, у Шладмінгу, де вже кілька років поспіль відбувається не лише слалом, а й гігант. І не обійшлося без невеликого скандалу. Справа в тому, що місцеві працівники при підготовці траси до змагань переборщили з обробкою снігового покриття водою, і за мінусових температур полотно траси перетворилося просто на каток, особливо у вівторок, коли проводився гігант.

FIS

Спортсменів це обурило, особливо – тих, у кого були ранні стартові номери. Після проходу кількох гонщиків траса трішки розбивалася і ставала більш "робочою", за неї стало легше чіплятися кантами лиж. На щастя, така підготовка траси не призвела до травм гонщиків, хоча ми пам'ятаємо, як сумно завершилася схожа ситуація два роки тому на жіночому Кубку світу в Ясні. Петра Влхова тоді на домашній трасі отримала таку важку травму коліна, від якої досі не може відновитися.

Виграв гігант Лоїк Мейяр, якому не завадила навіть доволі відчутна помилка в середині другої спроби. Друга перемога швейцарця у сезоні, проте наступного дня Мейяр зійшов у другій спробі в слаломі, посідаючи 3 місце після першого раунду. Як би там не було, на Олімпіаду Лоїк йде у хорошій формі та з упевненістю в тому, що може боротися за медалі.

А ось його партнер по команді, Марко Одерматт, залишився без подіуму в гіганті. В першій спробі він показав лише сьомий результат, після чого кинувся в контратаку в другому раунді. Попри доволі грубу помилку на початку другого заїзду, лідер Кубку світу таки піднявся на кілька позицій. Але для подіуму цього виявилося недостатньо – четверте місце.

Марко Одерматт FIS

Другим став Лукас Бротен, якому в календарному році відверто не щастить – в усіх семи стартах після нового року він посідав найбільш нещасливі місця – друге та четверте. Продовжилася ця серія і в слаломі в середу, де бразилець зупинився за крок до подіуму.

Компанію Мейяру та Бротену на подіумі гіганту склав талановитий француз Альбан Елезі Каннаферіна, який вперше потрапив до трійки призерів на Кубку світу. Цей успіх молодої надії французьких гірських лиж поставив у незручне становище тренерський штаб збірної: за день до гіганту в Шладмінгу вони оголосили склад на Олімпіаду, і Елезі Каннаферіна там не виявилося.

Втім, через день Франція отримала одну додаткову квоту після перерозподілу, і заповнила її саме Альбаном. А ось імениті ветерани, Алексі Пінтуро та Віктор Муффа Жанде, на Ігри-2026 не поїдуть.

Хенріку Крістофферсену в гіганті не пощастило отримати перший стартовий номер, і на такому катку як слід проявити себе він не зумів – лише 19 місце. Втім, наступного дня норвезький ветеран виграв слалом. Перемога стала історичною: Крістофферсену слалом на "Планаї" підкорився вп'яте за кар'єру – новий рекорд для цих класичних змагань. Після доволі проблемної першої половини зимової кампанії Хенрік їде на Олімпіаду в хорошому настрої.

Хенрік Крістофферсен Getty Images

Збірна Норвегії в слаломі зробила переможний дубль – другим став Атле Лі Макграт, який не зумів втримати лідерство після першої спроби. У топ-10 фінішували ще два норвежці – Тімон Хауган і Ейрік Хюстад Сольберг.

Зазначимо, що наприкінці другої спроби ми стали свідками справжньої епідемії сходів із дистанції. Не дісталися фінішу одразу четверо із останніх 7 гонщиків другої спроби. Окрім Мейяра, невдахами стали Пако Расса, Едуард Халльберг і Арман Маршан. Фін, до слова, зійшов із дистанції двічі поспіль. Днем раніше він вперше в кар'єрі потрапив у топ-30 у гіганті, проте залишився без очок.

Ну а Франція, попри схід Расса, без подіуму не залишилася – третім став Клеман Ноель, який видав найкращий чистий час другого раунду та прорвався з 8 місця після першої спроби. При чому, другий заїзд Клемана був настільки вражаючим, що здавалося, що він і перемогу здобуде, проте два норвежці все ж зуміли його зупинити.

Клеман Ноель Getty Images

Приємна подія трапилася у вівторок у гіганті: після 13-місячної перерви повернувся на Кубок світу Джина Кавіцель, який в грудні 2024 року отримав важку травму коліна в Борміо, на трасі майбутньої Олімпіади. Повернення тріумфальним не стало – лише 42 місце в першій спробі.

Двоборство

Старти тижня

П'ятниця, 30 січня

13:30/16:00 – Зеєфельд (Австрія), 10 км/HS 109, масстарт

Субота, 31 січня

13:30/16:30 – Зеєфельд (Австрія), HS 109/7,5 км, компакт

Неділя, 1 лютого

13:30/16:30 – Зеєфельд (Австрія), HS 109/12,5 км, Гундерсен

У двоборців напередодні Олімпіади відбудеться інший хайлайт сезону, триденний міні-тур в Зеєфельді. Перед цим у представників північної комбінації була двотижнева пауза в змаганнях, хоча дехто, як, наприклад, Йоханнес Ридцек, Юліан Шмід, минулого тижня працювали в ролі прокладчиків на польотному чемпіонаті світу в Оберстдорфі. Додаткове тренування на польотному трампліні перед першим в історії стартом на гіганстькому трампліні на Кубку світу з двоборства, який відбудеться одразу після Олімпіади в австрійському Бад Міттерндорфі.

Big season highlight ahead🤩🔥



Welcome to Seefeld🇦🇹 and the Nordic Combined Triple 2026🏆✨ Here’s the schedule for the upcoming weekend: 3 days, 3 different formats and 3 challenging races🙌#fisnoco #nordiccombined #wintersport #worldcupseefeld #triple pic.twitter.com/Z8h2GtYOam — FIS Nordic Combined (@fisnoco) January 29, 2026

Іменитий ветеран Маріо Зайдль ухвалив рішення про завершення кар'єри. Воно відбудеться вже у Зеєфельді, або на польотах у Бад Міттерндорфі, якщо йому вдасться туди кваліфікуватися. Нагадаємо, до старту на "Кульмі" будуть допущені лише 40 кращих у стрибковому заліку Кубку світу, Зайдль наразі посідає в ньому 38 місце.

Виступить у Зеєфельді й збірна України в складі Олександра Шумбарця та Дмитра Мазурчука. Цей же дует представлятиме Україну і на зимовій Олімпіаді-2026.