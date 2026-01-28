Українська правда
Гірські лижі. Крістофферсен здобув першу перемогу в сезоні

Олег Дідух — 28 січня 2026, 23:00
Хенрік Крістофферен
Норвезький гірськолижник Хенрік Крістофферсен виграв слалом на етапі Кубку світу в австрійському Шладмінгу. Для нього це перша перемога у поточному сезоні.

Сьогодні Крістофферсен на 0,34 секунди випередив свого партнера по команді Атле Лі Макграта, який не зумів втримати своє лідерство після першої спробі. Третім став француз Клеман Ноель, який прорвався з восьмого місця на подіум завдяки найкращому чистому результату другої спроби.

Підсумкові результати:

Напередодні гігант у Шладмінгу виграв швейцарець Лоїк Мейяр, який сьогодні зійшов із дистанції. Наступний старт у чоловічому Кубку світу – швидкісний спуск у Кранс Монтані, який відбудеться у неділю, 1 лютого. Він буде останнім стартом перед Олімпіадою-2026.

Хенрік Крістофферсен Кубок світу з гірських лиж Атле Лі Макграт

Кубок світу з гірських лиж

