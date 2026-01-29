Найкращий лижник Росії пропустить ОІ-2026

Спеціальна палата Спортивного арбітражного суду (CAS) відхилила апеляцію російського лижника Олександра Большунова проти Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу (FIS).

Про це повідомляє пресслужба CAS.

Большунов хотів взяти участь в Іграх як індивідуальний нейтральний спортсмен. Він оскаржив рішення Міжнародної федерації лижних видів спорту та сноуборду (FIS), яка 24 грудня 2025 року відмовила у цьому проханні.

Проте, палата Спортивного арбітражного суду відмовилась розглядати скаргу росіянина, оскільки уповноважена розглядати спори лише в тому разі, якщо вони виникли під час Ігор або протягом 10 днів до церемонії відкриття. Відповідно, спір мав виникнути не пізніше 27 січня 2026 року, щоб підпадати під її юрисдикцію.

Большунов – триразовий олімпійський чемпіон Пекіну-2022. В березні 2022 року брав участь у путінському мітингу в Лужніках, присвяченому річниці анексії Криму.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані-Кортіні (Італія). Наразі відомо про участь 13 нейтральних росіян на Іграх.