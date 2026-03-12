Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Скелетон

Український скелетоніст став чемпіоном світу серед юніорів

Денис Іваненко — 12 березня 2026, 12:41
Український скелетоніст став чемпіоном світу серед юніорів
Ярослав Лавренюк
sk1.tv

У четвер, 12 березня, Ярослав Лавренюк став чемпіон світу зі скелетону на змаганнях серед юніорів.

18-річний українець тріумфував на турнірі одразу у двох вікових категоріях – U20 та U23.

За підсумками двох заїздів він випередив найближчого суперника на 0.18 секунди. У трійці також опинились представники Латвії та Китаю.

Юніорський чемпіонат світу зі скелетону – чоловіки
Альтенберг, Німеччина
  1. Ярослав Лавренюк (Україна) – 1.53,52
  2. Девіс Валдовскіс (Латвія) – 1.53,70
  3. Ю Гоцін (Китай) – 1.59,28

Зазначимо, що минулого року Ярослав став чемпіоном на світовій першості серед спортсменів до 20 років, а у 2024 році здобув "бронзу" у цій же категорії. Він також є срібним призером юнацьких Олімпійських ігор.

Читайте також :
Трасу в Кортіні, де мав виступати Гераскевич, закрили на ремонт після Олімпіади-2026
Скелетон Ярослав Лавренюк

Ярослав Лавренюк

Гераскевич здобув олімпійську ліцензію за підсумками етапу Кубку світу
Гераскевич потрапив до десятки, Лавренюк побив особистий рекорд на чемпіонаті Європи
Лавренюк показав найкращий результат у кар’єрі на Кубку світу
Етап Кубку світу зі скелетону у Вінтерберзі скасували
Гераскевич став 11-м на етапі Кубку світу в Італії

Останні новини