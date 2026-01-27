Гераскевич зареєстрував петицію проти російських спортсменів, які підтримують війну

Український скелетоніст Владислав Гераскевич зареєстрував петицію до Кабінету Міністрів України.

Вона доступна на сайті Кабміну.

Спортсмен вимагає винести на розгляд РНБО пропозицію щодо запровадження персональних санкцій проти російських атлетів, які активно підтримують військову агресію РФ.

Гераскевич наголошує, що зазначені в петиції особи не просто мовчать, а беруть безпосередню участь у пропаганді: підтримують війну, займаються ідеологічною обробкою (індоктринацією) українських дітей та незаконно відвідують тимчасово окуповані території.

До переліку осіб, проти яких пропонується ввести обмеження, увійшли:

Ангеліна Мельникова (гімнастка) – у квітні 2025 року перемогла на праймеріз партії "Єдина Росія" та підтримувала війну у соцмережах.

Владислав Ларін (тхеквондист) – закликав росіян фінансувати військових, що воюють проти України.

Максим Храмцов (тхеквондист) – у квітні 2025 року провів майстер-клас для дітей в окупованому Донецьку та виступав в рамках пропагандистського марафону.

Федір Чудінов (боксер) – відвідував окуповану Луганщину восени 2024 року під егідою підсанкційного " "Народний Фронт "За росію ", де проводив спортивні заходи для дітей".

Мадіна Таймазова (дзюдоїстка) – брала участь у заходах, спрямованих на легітимізацію депортації українських дітей з окупованих територій.

Яна Єгорян (фехтувальниця) – амбасадорка організації "Здоровоє отєчество", причетної до викрадення дітей.

Імам Ганішов (борець вільного стилю) – відвідував окупантів у Запорізькій області та Севастополі, знімав пропагандистські відео.

Світлана Гомбоєва (стрільба з лука) та Євген Байдусов (борець греко-римського стилю) – незаконно відвідували окупований Крим.

За словами Владислава, українські санкції мають стати першим кроком, який спонукатиме міжнародних партнерів запровадити аналогічні обмеження. Це дозволить остаточно закрити цим спортсменам доступ до міжнародних змагань.

Нагадаємо, у вересні минулого року Гераскевич посприяв недопуску росіян у бобслеї та скелетоні. 21 жовтня Міжнародна лижна федерація (FIS) продовжила відсторонення Росії ще на один сезон.

Також нещодавно Владислав здобув олімпійську ліцензію за підсумками етапу Кубку світу.