Динаміка сумна: Гераскевич – про повернення росіян до міжнародних змагань

Український скелетоніст та прапороносець національної команди на Олімпіаді-2026 Владислав Гераскевич розкритикував повернення російських спортсменів до міжнародних змагань під егідою IBSF (Міжнародна федерація бобслея та скелетона).

Його слова передає Главком.

"Динаміка, загалом, в цьому питанні досить сумна. Росіяни все більше і більше повертаються, в деяких видах спорту вже з національною символікою. На жаль, в нашому спорті росіяни також повернулися. Це було не рішення конгресу IBSF, це було рішення внутрішнього суду IBSF. Наша команда вже проводила протести на етапах Кубку Європи. Також я дуже радий, що до цих протестів долучилися інші країни. Серед них Латвія, Швеція".

Зауважимо, після скарги РФ апеляційний трибунал IBSF визнав недопущення російських бобслеїстів незаконним. Таким чином Федерація допустила до виступів двох бобслеїсток та дев'ятьох представників РФ у змаганнях зі скелетону.

Скелетоніст розповів про порушення з боку росіян на етапі Кубку Європи у Вінтербергу.

"З боку нейтральної команди (росіян) також було багато порушень. Тоді росіянин, який не проходив ніяку перевірку, без акредитації, заходив в роздягальню до спортсменів. Це заборонено правилами. Ми будемо піднімати щодо цього питання на найвищому рівні, будемо вимагати санкції до людей, які допустили це. І, загалом, продовжуємо боротися, як можемо".

Нещодавно Гераскевич зареєстрував петицію до Кабміну щодо запровадження персональних санкцій проти російських спортсменів.

Раніше стало відомо, що на Олімпійських Іграх-2026 візьмуть участь 20 нейтральних спортсменів з РФ та Білорусі.