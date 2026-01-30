На Олімпійських Іграх-2026 візьмуть участь 20 нейтральних спортсменів з РФ та Білорусі

Міжнародний олімпійський комітет запросив для участі в зимовій Олімпіпаді-2026, яка пройде у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо, 20 нейтральних спортсменів із російськими та білоруськими паспортами.

Список на своєму сайті оприлюднила Комісія з розгляду права на участь індивідуальних нейтральних спортсменів (AINERP).

Так, запрошення прийняли 13 спортсменів з російським паспортом, а також 7 атлетів, які мають громадянство Білорусі.

У росіян на Іграх виступлять: фігуристи Петро Гуменник та Алелія Петросян, лижники Савелій Коростельов та Дарія Непряєва, скі-альпініст Нікіта Філіппов, шорттрекісти Іван Посашков та Олена Крилова, ковзанярі Ксенія Коржова та Анастасія Семенова, гірськолижники Семен Єфімов та Юлія Плешкова та саночники Дар'я Олесик та Павло Репілов.

Білорусь буде представлена наступними "нейтральними" спортсменами: Ганна Гуськова, Анастасія Андріянова, Анна Деруго (всі – фристайл), Марія Шканова (гірськолижний спорт), Марина Зуєва (ковзанярський спорт), Ганна Корольова (лижні перегони) та Вікторія Сафонова (фігурне катання).

Нагадаємо, Олімпійські Ігри-2025 пройдуть з 4 по 22 лютого. Усього буде розіграно 116 комплектів медалей.

Раніше повідомлялося, що європейський спортивний канал ігноруватиме росіян і білорусів на Олімпіаді-2026.