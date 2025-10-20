Апеляційний трибунал IBSF визнав недопущення російських бобслеїстів незаконним – федерація скликає Виконком

Апеляційний трибунал Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) оголосив рішення про усунення росіян та білорусів незаконним.

Про це повідомив голова російського ОК Міхаїл Дєгтярьов.

Функціонер повідомив, що рішення ухвалили напередодні, 19 жовтня. Таким чином, більше немає перешкод для недопущення спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань, зокрема кваліфікації на Олімпійські ігри.

Тепер федерація терміново скликає Виконавчий комітет, для визначення своїх подальших дій. Очікується, що до змагань допустять лише тих спортсменів, що підтвердять свою "нейтральність" – у Росії успішну апеляцію вже назвали рішення "великою перемогою" та очкують на подібний крок від Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду. Паралельно з цим росіяни подали апеляцію до федерації санного спорту, очікуючи на успіх через прецедент із бобслеєм.

Нагадаємо, у вересні IBSF ухвалила рішення не допустити російських спортсменів до відбіркових змагань до зимової Олімпіади-2026. Федерація відсторонила Росію від міжнародних змагань ще у липні 2022 року. Також IBSF хотіла тимчасово призупинити членство Федерації бобслею Росії, проте після успішної апеляції це рішення довелося скасувати.

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться з 6 до 22 лютого в Мілані та Кортіні д’Ампеццо.

Раніше президентка МОК Ковентрі назвала умови, за яких росіян допустять до ОІ-2026.