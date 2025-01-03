Гераскевич: Обидві спроби були загалом вдалими

Український скелетоніст Владислав Гераскевич поділився враженнями від свого виступу на етапі Кубку світу у Вінтербергу (четверте місце).

Спортсмена цитує Трибуна.

"Обидві спроби були загалом вдалими: вдалося продемонструвати досить швидкий старт і успішно адаптуватися до складних погодних умов. Проблемою у другому заїзді стало серйозне пошкодження лівого ковзана, яке сталося під час першого заїзду. Можна сказати, що трохи не пощастило.

Ми ще будемо аналізувати, що саме стало причиною доволі низьких швидкостей у другому заїзді, адже вже з самого початку треку я почав програвати суперникам, які стартували після мене. Поки що, перше, що спадає на думку, — це пошкодження ковзана.

Тим, що залежало від мене, я загалом задоволений. Ми були близькі до оптимальних налаштувань скелетону, хоча деякі суперники мали аномально високі швидкості. Звичайно, вплинуло те, що сьогодні був великий челендж адаптуватися до погодних умов. Довелося змінювати траєкторію проходження треку, позицію на скелетоні та техніку стартового розгону під ці погодні умови. Я радий, що нам вдалося адаптуватися до цих умов", – заявив Гераскевич.