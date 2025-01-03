Гераскевич повторив свій найкращий результат у кар’єрі на Кубку світу

Український скелетоніст Владислав Гераскевич посів четверте місце на етапі Кубку світу в німецькому Вінтерберзі. Це повторення його найкращого результату в кар’єрі, який він показав у березні минулого року в американському Лейк Плейсіді.

Після першої спроби Гераскевич ішов третім і мав шанс вперше в кар’єрі потрапити на подіум, проте у другому заїзді пропустив господаря змагань, німця Крістофера Грьотера.

Інший представник України, Ярослав Лавренюк, показав 31-й результат і припинив боротьбу в першій спробі.

Перемогу здобув британець Метт Вестон, який випередив австрійця Самуеля Маєра.

Підсумкові результати:

1. Метт Вестон (Велика Британія) 1:53.12 хв

2. Самуель Маєр (Австрія) +0.58

3. Крістофер Грьоттер (Німеччина) +0.88

3. Владислав Гераскевич (Україна) +1.20

5. Фелікс Кайзінгер (Німеччина) +1.27

6. Лін Кінвей (Китай) +1.27