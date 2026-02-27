Це боляче, але держава вимушена це робити: Гераскевич – про мобілізацію в Україні

Український скелетоніст Владислав Гераскевич висловився щодо мобілізації в Україні, зокрема, прокоментувавши інцидент за участю колишнього форварда Колоса-2 Данила Колесника, який побив співробітника ТЦК.

Свою думку він висловив у інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

"Щодо Колесника, я цього не бачив. Я читав про те, що відбувалося, але не бачив, як це відбувалося, в яких умовах. Тому мені важко оцінити саме, скажімо, моральну складову цих намірів, бо в кожній ситуації є людський фактор. Якщо я не бачив відео, я не можу зараз його оцінити.



Але також хочу зазначити, що в нас ТЦК не ловлять людей, тому що їм так дуже хочеться. У нас є, на жаль, кривава війна. Вона, на жаль, продовжується вже четвертий рік. Це буквально термін Другої світової війни. Це страшно. І, на жаль, держава вимушена займатися тим, щоб мобілізувати людей.



Якби не було війни, звичайно, ніякої мобілізації не було б, і люди жили б собі своє чудове життя. Як, власне, це було до початку повномасштабного вторгнення, як це було до початку війни у 2014 році. Я розумію, що хочеться демонізувати ТЦК – людей, які забирають на війну. Але, на жаль, це реалії сьогодення. І, на жаль, це боляче, але держава вимушена це робити", – сказав Гераскевич.