До нас не дослухаються: Гераскевич заявив, що IBSF ігнорує докази підтримки війни російськими спортсменами

Владислав Гераскевич заявив, що Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) негативно реагує на протести українців та свідомо ігнорує надані докази щодо підтримки війни так званими "нейтральними" спортсменами з Росії.

Його слова передає Главком.

На питання, як відреагувало IBSF з приводу протестів на етапі Кубку Європи в Інсбруку проти участі росіян в змаганнях Гераскевич зазначив:

"Досить негативно. Вони були дуже незадоволені нашими діями. Після повернення нейтральних спортсменів, ми бачимо, що в соцмережах IBSF, всюди, де фігурують їхні імена, закриваються коментарі. Тобто для федерації це також неприємна історія. Що є протести… Але це ті реалії, які ми маємо. Ми про це попереджали IBSF, що таке буде. Ми бачимо, що заходи безпеки не посилені на змаганнях, попри допуск нейтральних спортсменів. І це теж є проблемою. Ми не вбачаємо, що процес перевірки росіян на відповідність їх умовам нейтральності проходить прозоро. Ми маємо докази підтримки війни нейтральними спортсменами, ми їх надсилаємо IBSF, до нас не дослухаються, нам не відповідають".

Кубок в австрійському Інсбруку став першим міжнародним стартом для росіян з лютого 2022 року: під час виступів Владислава Семенова та Данііла Романова, які є військовослужбовцями РФ, глядачі гучно скандували "No war in Ukraine".

Зауважимо, після скарги РФ апеляційний трибунал IBSF визнав недопущення російських бобслеїстів незаконним. Таким чином Федерація допустила до виступів двох бобслеїсток та дев'ятьох представників РФ у змаганнях зі скелетону.

Нещодавно Гераскевич зареєстрував петицію до Кабміну щодо запровадження персональних санкцій проти російських спортсменів.

Раніше стало відомо, що на Олімпійських Іграх-2026 візьмуть участь 20 нейтральних спортсменів з РФ та Білорусі.