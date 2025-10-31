CAS не допустив російську ковзанярку до міжнародних змагань
Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) відхилив апеляцію російської ковзанярки Дар’ї Качанової.
Про це сказано в пресрелізі CAS.
У травні поточного року Міжнародний союз ковзанярів (ISU) не включив Качанову до списку нейтральних спортсменів, які отримали допуск до міжнародних змагань. Причиною такого рішення ISU були зв’язки з силовими структурами Російської федерації – вона була членом ЦСКА.
Качанова подала апеляцію на це рішення у CAS, проте суд у Лозанні її відхилив. Таким чином, росіянка не зможе взяти участь у кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади-2026 і виступити на самих Іграх у Італії.
Качанова – призерка чемпіонатів світу з ковзанярського спорту, чемпіонка Європи-2020 у командному спринті.
Нагадаємо, також CAS ухвалив рішення про допуск російських саночників до міжнародних змагань у нейтральному статусі.