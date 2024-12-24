Українська ковзанярка побила національний рекорд на дистанції 500 метрів

Українська ковзанярка Софія Хочина побила національний рекорд на дистанції 500 метрів на міжнародному ковзанярському турнірі в німецькому Інцеллі.

На короткій дистанції спортсменка показала результат у 40.37, що на 0.03 секунди перевершила попередній рекорд, який тримався 44 роки.

Його встановила віцечемпіонка світу Тетяна Тарасова у далекому 1980 році на виступі у казахстанському Алмати.

Результати міжнародної гонки:

Луїса Гонсалес – 38.96 Матільда ​​Педронно – +1.02 (39.98 – національний рекорд) Сара Кабрера – +1.05 (40.01 – особистий рекорд) Софія Хочина – +1.41 (40.37 – національний рекорд)

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