Українська ковзанярка побила національний рекорд на дистанції 500 метрів
Софія Хочина
Українська ковзанярка Софія Хочина побила національний рекорд на дистанції 500 метрів на міжнародному ковзанярському турнірі в німецькому Інцеллі.
На короткій дистанції спортсменка показала результат у 40.37, що на 0.03 секунди перевершила попередній рекорд, який тримався 44 роки.
Його встановила віцечемпіонка світу Тетяна Тарасова у далекому 1980 році на виступі у казахстанському Алмати.
Результати міжнародної гонки:
- Луїса Гонсалес – 38.96
- Матільда Педронно – +1.02 (39.98 – національний рекорд)
- Сара Кабрера – +1.05 (40.01 – особистий рекорд)
- Софія Хочина – +1.41 (40.37 – національний рекорд)
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