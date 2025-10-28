Українська правда
Триразова олімпійська чемпіонка підтвердила, що завершить кар'єру в кінці сезону

Руслан Травкін — 28 жовтня 2025, 12:39
Мартіна Саблікова
Чеська ковзанярка Мартіна Саблікова підтвердила, що сезон-2025/26 стане для неї останнім. Після Олімпійських ігор вона ще візьме участь на чемпіонаті світу з багатоборства, який відбудеться в Нідерландах у березні.

Про це вона сказала виданню Idnes.cz.

"Моє спортивне життя пролетіло так швидко, і я маю з ним прощатися. І це мене дуже засмучує.

Цього року головне буде моє психічне здоров'я, а не фізична форма. Мені важко прощатися зі спортом після 25 років.

Якщо я кваліфікуюся на Олімпіаду, я буду щаслива. І я хотіла би потрапити до десятки найкращих на Іграх, тому в мене досить скромні цілі. Головнебути здоровим протягом усього сезону.

Я обов'язково візьму участь у перших чотирьох Кубках світу, це кваліфікаційні змагання до Олімпіади. Потім ми побачимо, як Чемпіонат Європи в Польщі впишеться в нашу підготовку. А останнім випробуванням перед Міланом є Кубок світу в Інцеллі, де ми обов'язково змагатимемося. Буде добре провести певні змагання перед Олімпіадою", – зізналася 38-річна Саблікова.

За кар'єру Мартіна здобула 3 "золота" Олімпіади: у Ванкувері та Сочі на 5000 м, а також на 3000 м під час ОІ-2010. У Пхоньчхані-2018 на 5000 м вона стала срібною призеркою, а через чотири роки в свої коронній дисципліні здобула бронзу.

Нагадаємо, відомий австрійський біатлоніст Фелікс Ляйтнер розповів про причини, через які він вирішив завершити професійну кар'єру.

