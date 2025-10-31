CAS допустив "нейтральних" саночників до міжнародних змагань

Російські саночники братимуть участь у міжнародних змагань під нейтральним статусом.

Про це йдеться на сайті CAS.

Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив рішення частково задовольнити апеляцію російської сторони щодо відсторонення її спортсменів від змагань під егідою Міжнародної федерації санного спорту (FIL).

У документі зазначено, що повне відсторонення російських саночників було визнано несумірною мірою з боку CAS, яка прагнула забез­печити безпечне проведення турнірів.

Водночас FIL досі не дозволила російським спортсменам участь в олімпійській кваліфікації.

Раніше російська фігуристка Валієва програла апеляцію в допінг-справі.