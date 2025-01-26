Італієць Гьотто встановив новий світовий рекорд у ковзанярському спорті

Італієць Давіде Гьотто побив світовий рекорд у ковзанярському спорті на 10 000 метрів під час чемпіонату світу в канадському місті Калгарі.

31-річний Гьотто показав результат 12 хвилин 25,69 секунди, що на 5 секунд (12 хвилин, 30,74 секунди) краще за попередній світовий рекорд.

12:25.69 🚀 Davide Ghiotto 🇮🇹 breaks the 10000m record and wins 🥇 at the #SpeedSkating World Cup in Calgary.



The record was previously held by Nils Van Der Poel at the 2022 Beijing Olympics 👏 pic.twitter.com/jg0YNivS2E — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) January 25, 2025

Його автором був швед Нільс ван дер Пул на Олімпійських іграх 2022 року. Давіде тоді фінішував третім.

Варто зазначити, що на жовтневому турнірі в місті Інцелль (Німеччина) Гьотто подолав цю дистанцію за 12 хвилин 26,30 секунди, але рекорд не зарахували, оскільки були відсутні судді Міжнародного союзу ковзанярів та представники антидопінгових комісій.

Нагадаємо, Нільс ван дер Пул закінчив кар'єру згодом після Олімпіади-2022. Нещодавно спортсмен, який не дає інтерв'ю тривалий час, змінив прізвище.