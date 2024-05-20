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Збірна України здобула перемогу на чемпіонаті Європи зі стендової стрільби

Олександр Булава — 20 травня, 23:15
Збірна України здобула перемогу на чемпіонаті Європи зі стендової стрільби

Збірна України зі стендової стрільби здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи-2024, який триває в італійському Лонато.

Про це повідомляє НОК України.

Українки тріумфували в дисципліні трап тріо (траншейний стенд). На шляху до фіналу національна команда здолала Німеччину (6:4), а у матчі за "золото" перемогла Туреччину (6:2).

Збірна України виступала у складі: Надія Булгакова, Олена Охотська та Юлія Данілова.

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Зазначимо, що чемпіонат Європи триватиме до 27 травня.

Раніше ми повідомляли, що Україна надіслала заяву про відсторонення білоруського стрільця від участі в Олімпіаді-2024.

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