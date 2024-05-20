Збірна України здобула перемогу на чемпіонаті Європи зі стендової стрільби
Збірна України зі стендової стрільби здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи-2024, який триває в італійському Лонато.
Про це повідомляє НОК України.
Українки тріумфували в дисципліні трап тріо (траншейний стенд). На шляху до фіналу національна команда здолала Німеччину (6:4), а у матчі за "золото" перемогла Туреччину (6:2).
Збірна України виступала у складі: Надія Булгакова, Олена Охотська та Юлія Данілова.
Зазначимо, що чемпіонат Європи триватиме до 27 травня.
Раніше ми повідомляли, що Україна надіслала заяву про відсторонення білоруського стрільця від участі в Олімпіаді-2024.