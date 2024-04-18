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06.04.2024 12:08 1473

Україна надіслала заяву про відсторонення білоруського стрільця від участі в Олімпіаді-2024

Сьогодні 19:22 126 0
Україна надіслала заяву про відсторонення білоруського стрільця від участі в Олімпіаді-2024
#НОК, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - НОК.

Національний олімпійський комітет України разом з Міністерством молоді та спорту України та Федерацією стрільби України надіслали заяву про відсторонення білоруського спортсмена-військовослужбовця Уладислава Дземеша від участі в Олімпіаді-2024.

Про це йдеться на офіційному сайті НОК.

Відповідний лист був відправлений до МОК та Міжнародної федерації спортивної стрільби, в якому закликають міжнародних спортивних організацій вжити заходів, щоб уникнути участі російських та білоруських спортсменів, що є членами військових організацій і підтримують війну проти України, у будь-яких міжнародних змаганнях.

У листі наголошується, що представників з держав-агресорів слід відсторонити від участі у міжнародних змаганнях у будь-якому, включно з нейтральним, статусі.

Нагадаємо, Дземеш здобув ліцензію на участь в Олімпійських іграх як індивідуальний нейтральний спортсмен, незважаючи на його членство в спортивному комітеті збройних сил Республіки Білорусь.

Раніше ми повідомляли, що Україна також вимагала відсторонити росіян від участі на чемпіонаті Європи з дзюдо.

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