Україна підтвердила участь на Олімпійських іграх у Парижі

Україна офіційно братиме участь в літніх Олімпійських іграх-2024, які відбудуться у Парижі (Франція).

Про це оголосив президент НОК України Вадим Гутцайт та виконувач обов’язків Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний під час неформальної зустрічі з представниками українських та іноземних медіа.

Вказується, що ці ігри мають особливе значення для України, адже це можливість показати світові волю та силу духу українців. Гасло України на Олімпійських іграх: "The Will to Win".

"Цього разу для України Олімпіада — це в першу чергу великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Cам факт, що у Парижі виступають під українським прапором є великим проявом сили волі. Наші спортсмени — це герої, які тренуються в умовах окупації, під обстрілами, часто втрачаючи близьких. Їхня мужність і воля до перемоги заслуговують на найбільшу повагу і підтримку", — сказали на зустрічі.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Наразі Україна вже виборола 99 ліцензій на Ігри.