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Збірна України здобула медалі на чемпіонаті Європи зі стендової стрільби

Олександр Булава — 26 травня, 19:53
Збірна України здобула медалі на чемпіонаті Європи зі стендової стрільби

Збірна України зі стендової стрільби здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи-2024, який триває в італійському Лонато.

Про це повідомляє НОК України.

Українські юніори у фіналі скіту поступились команді Кіпру (2:6). Срібними призерами стали Тимофій Гавриленко, Єгор Склярець та Іван Рагуля.

Водночас юніорки здолали німкень у битві за бронзу (6:0). Українську команду представляли: Єлизавета Пивоварова, Валерія Бартишева та Олександра Бартишева.

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Напередодні національна команда тріумфувала в дисципліні трап тріо (траншейний стенд).

Зазначимо, що чемпіонат Європи триватиме до 27 травня.

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