Збірна України здобула медалі на чемпіонаті Європи зі стендової стрільби
Збірна України зі стендової стрільби здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи-2024, який триває в італійському Лонато.
Про це повідомляє НОК України.
Українські юніори у фіналі скіту поступились команді Кіпру (2:6). Срібними призерами стали Тимофій Гавриленко, Єгор Склярець та Іван Рагуля.
Водночас юніорки здолали німкень у битві за бронзу (6:0). Українську команду представляли: Єлизавета Пивоварова, Валерія Бартишева та Олександра Бартишева.
Напередодні національна команда тріумфувала в дисципліні трап тріо (траншейний стенд).
Зазначимо, що чемпіонат Європи триватиме до 27 травня.