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Українські стрілки оформили переможний дубль у Сербії

Олег Дідух — 13 жовтня, 18:02
Українські стрілки оформили переможний дубль у Сербії
Міністерство молоді та спорту України

Українські спортсмени завоювали дві золоті нагороди у фіналі Юнацької ліги Європи з кульової стрільби, який відбувся у місті Новий Сад (Сербія).

Перемогу в командних змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета завоювали Юлія Ісаченко, Ольга Лепська, Іван Мартинов та Тимур Підгорний.

Золото в командній стрільбі з пневматичної гвинтівки завоювали Софія Михайлюк, Марія Сташко, Артем Мозговий та Данило Данаєв.

На початку жовтня збірна України в складі Олексія Вятчина, Данила Гриника та Івана Ткаленка перемогла на чемпіонаті світу серед юніорів у команді в стрільбі з гвинтівки на дистанції 50 метрів.

Нагадаємо, сьогодні збірна України завоювала дві бронзові медалі на чемпіонаті світу з карате серед молоді.

Стрільба кульова стрільба

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