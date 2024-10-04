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🥇Збірна України здобула перше золото на чемпіонаті світу з кульової стрільби серед юніорів

Руслан Травкін — 4 жовтня, 10:50
🥇Збірна України здобула перше золото на чемпіонаті світу з кульової стрільби серед юніорів
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Збірна України завоювала перше золото на чемпіонаті світу з кульової стрільби серед юніорів, який проходить у столиці Перу, Лімі.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

Вдало вдалося виступити чоловічій команді у дисципліні стрільба з гвинтівки на дистанції 50 м лежачи. Команду представляли Олексій Вятчин, Данило Гриник та Іван Ткаленко.

З загальним результатом 1860.9 українці випередили суперників зі Швеції (1859.0) та Норвегії (1858.6).

Чемпіонат світу стартував 27 вересня і триватиме до 7 жовтня. Раніше Україні бронзу приніс Владислав Медушевський у стрільбі з пістолету з відстані 25 м. Дівоча збірна також виборола третє місце у дисципліні команда стрільба з 10 м, а срібло у міксті на дистанції командна стрільба з пневматичного пістолета здобули Максим Хімон та Вілена Бев

Стрільба кульова стрільба

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