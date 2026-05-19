Україна з 17 медалями завершила Євро-2026 з кульової стрільби

У понеділок, 18 травня, в Осієку завершився чемпіонат Європи з кульової стрільби, який став успішним для українських представників.

Турнір зібрав понад 600 найкращих спортсменів із 40 країн континенту. В останні дні змагань скарбничка збірної України поповнилася двома золотими медалями.

Наша чоловіча команда у складі Павла Коростильова, Максима Городинця та Володимира Пастернака стала чемпіоном у стрільбі з центробійного пістолета. Вони тріумфували на змаганнях, стрілявши з дистанції 25 метрів.

Ще одну нагороду найвищого ґатунку здобула Марія Шейніна. Вона виграла "золото" серед юніорок у стрільбі з гвинтівки лежачи (50 м).

Загалом протягом Євро-2026 доросла збірна України виборола 12 медалей, першу з яких здобув Сергій Куліш. Ще п'ятьма нагородами поповнили скарбничку "синьо-жовтих" юніори.