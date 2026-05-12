Збірна Україна завоювала чотири нагороди зі стрільби на чемпіонаті Європи

Доросла збірна України з кульової стрільби з пістолета

12 травня збірна України з кульової стрільби завоювала чотири нагороди у дисципліні стрільби з довільного пістолета на дистанції 50 метрів на чемпіонаті Європи-2026.

В особистому заліку серед дорослих Ігор Соловей виборов срібну медаль, продемонструвавши результат у 554 очки з 11 центральними десятками.

Український стрілець лише на три очки поступився представнику Латвії Емілсу Васерманісу, який посів першу сходинку п'єдесталу.

У юніорському заліку Максим Камінський став бронзовим призером в особистій першості з результатом у 545 очок.

Він поступився турецькому стрільбу Еру Фареттінкану двома центральними десятками, а шведу Томссону Туре Едвіну чотирма очками та одним центральним десятком.

Найвищі результати українці продемонстрували у командних заліках серед чоловіків. Спільні показники Ігоря Соловея, Віктора Банькіна та Олега Омельчука дозволили українській команді посісти перше місце в підсумковому рейтингу серед дорослих з 1657 очками.

Успіх дорослої команди повторили українські юніори Максим Камінський, Максим Гімон та Іван Мартинюк, які продемонстрували сумарний показник у 1619 очок й вибороли золоті медалі турніру.

Нагадаємо, що українець Сергій Куліш виграв бронзу чемпіонату Європи зі стрільби, що проходить в хорватському Осієку.