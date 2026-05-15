Українка здобула золото на чемпіонаті Європи зі стрільби

15 травня стрільчиня Марія Шейніна завоювала "золото" у стрільбі з гвинтівки лежачи на дистанцію 50 метрів на чемпіонаті Європи-2026.

Українка відзначилася результатом у 622.2 очки, обійшовши швецарку Аліну Шмід на 0.6 бала та німку Ксенію Мунд на 3 бали.

У цій же категорії українки Крістіна Остапенко та Софія Михайлюк фінішували 31-ою та 47-ою відповідно.

Особистий залік серед юніорок зі стрільби з гвинтівки на 50 метрів

1 місце – Марія Шейніна – 622.2

31 місце – Крістіна Остапенко – 609.8

47 місце – Софія Михайлюк – 603.2

У командному заліку юніорок збірна України посіла 8-му позицію з результатом 1835.2. Першими завершили нейтральні росіянки (1846.8).

Чоловіча збірна юніорів у цій дисципліні закінчила з результатом 1844.9 за крок до медалі (4-ою). "Синьо-жовті" поступилися швейцарцям (1848.6), угорцям (1852.4) та австрійцям (1853.5).

В особистому заліку Іван Ткаленко посів 8-ме місце (619.6), Кирило Бугайцев – 18-те (613.1), а Олексій Вятчін – 21-ше (612.2).

Нагадаємо, що 13 травня доросла збірна України з кульової стрільби завоювала золото у дисципліні стрільби з пістолета центрального вогню на дистанцію 25 метрів на чемпіонаті Європи-2026.

12 травня "синьо-жовті" завоювали чотири нагороди зі стрільби з довільного пістолета на дистанції 50 метрів.

А 10 травня збірна України поповнила медальну скарбничку двома бронзовими нагородами.