Збірна України стала чемпіоном світу з кульової стрільби серед юніорів

Чоловіча збірна України з кульової стрільби здобула золоту медаль на чемпіонаті світу-2026 серед юніорів, який триває з 16 по 26 червня в німецькому Зулі.

Українці стали переможцями командних змагань у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 метрів, показавши результат 1710 очок.

Чемпіонами світу стали Олексій Ціона, Владислав Медушевський та Іван Мартинов.

Друге місце посіла команда Франції, яка відстала від переможців лише на один бал (1709), а бронзові нагороди вибороли представники Індії (1708). Відрив між призерами склав мінімальні два очки.

ЧС-2026 з кульової стрільби серед юніорів

Командні змагання, чоловіки

Швидкострільний пістолет, 25 метрів

1. Україна – 1710 очок (36 влучань у центральне коло мішені);

2. Франція – 1709 (50);

3. Індія – 1708 (51).

Ця медаль стала першою для України на нинішньому чемпіонаті світу. У загальному медальному заліку "синьо-жовті" посідають четверте місце разом із командами Кіпру, Великої Британії та США.

Лідирує на турнірі збірна Індії, яка має в активі 8 медалей (4 золоті, 1 срібну та 3 бронзові).

Раніше повідомлялося, що збірна України виборола 17 нагород на чемпіонаті Європи-2026 з кульової стрільби.