33-річний українець Сергій Куліш виграв бронзу чемпіонату Європи зі стрільби, що проходить в хорватському Осієку.

Український стрілець виступив у фіналі змагань із гвинтівки на 50 метрів із трьох положень. В останній спробі він зумів відіграти відставання від медальної позиції й у підсумку здобув бронзу.

Чемпіонат Європи-2026 Пневматична гвинтівка (50 м)

Патрік Яні (Словаччина) – 356.6 бали Йонн-Германн Хегг (Норвегія) – 353.9 Сергій Куліш (Україна) – 345.1

Для України це перша нагорода на турнірі, який буде тривати до 20 травня.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 року в Парижі Куліш ставав срібним призером у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів. Також Сергій є срібним призером Олімпіади-2016 в Ріо у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.

Минулого року Куліш виграв "золоту" медаль фіналі стрільби на 10 метрів з пневматичної гвинтівки.