Шведський легкоатлет встановив рекорд Європи з бігу на 10 км

У неділю, 12 січня, відбулася гонка на 10 км у іспанській Валенсії Valencia Ibercaja by Kiprun.

У чоловіків переміг швед Андреас Альмгрен, який подолав дистанцію з результатом 26 хвилин та 53 секунди.

Він перевершив європейський рекорд на 11 секунд. І загалом став першим представником Європи, який "вибіг" з 27 хвилин на такій дистанції.

History made! 🙌



Andreas Almgren 🇸🇪 becomes the first European to break 27 minutes for 10km with 2️⃣6️⃣:5️⃣3️⃣ in Valencia!#athletics #trackandfield #running pic.twitter.com/XgxJfDu8lw — European Athletics (@EuroAthletics) January 12, 2025

Andreas Almgren wins the Valencia 10km in a European record of 26:52 (TBC).



Ten years ago the Swedish athlete won 800m bronze at the World Under-20 Champs but has now found his niche as a long distance runner. pic.twitter.com/nzGOoUzsNz — AW (@AthleticsWeekly) January 12, 2025

Попередній рекорд, 27 хвилин та 4 секунди у виконанні француза Етьєна Дагіно, протримався лише два місяці.

" Відчуття фантастичні. Раніше я добре тренувався і знав, що перебуваю в хорошій формі. Я чекав час, а потім наприкінці гонки вирішив пришвидшитися до спринтерської швидкості", – сказав Альмгрен для Expressen.se.

У жінок переможцем стала Хеллен Екалале Лобун з Кенії. Вона подолала дистанцію за 29 хвилин та 30 секунд.

Valencia Ibercaja by Kiprun. World Athletics Label.

Результати чоловічої гонки:

Результати жіночої гонки:

Нагадаємо, раніше дворазовий олімпійський чемпіон зі Швеції вирішив змінити прізвище.