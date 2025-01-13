Шведський легкоатлет встановив рекорд Європи з бігу на 10 км
Андреас Альмгрен
x.com/EuroAthletics
У неділю, 12 січня, відбулася гонка на 10 км у іспанській Валенсії Valencia Ibercaja by Kiprun.
У чоловіків переміг швед Андреас Альмгрен, який подолав дистанцію з результатом 26 хвилин та 53 секунди.
Він перевершив європейський рекорд на 11 секунд. І загалом став першим представником Європи, який "вибіг" з 27 хвилин на такій дистанції.
Попередній рекорд, 27 хвилин та 4 секунди у виконанні француза Етьєна Дагіно, протримався лише два місяці.
"Відчуття фантастичні. Раніше я добре тренувався і знав, що перебуваю в хорошій формі. Я чекав час, а потім наприкінці гонки вирішив пришвидшитися до спринтерської швидкості", – сказав Альмгрен для Expressen.se.
У жінок переможцем стала Хеллен Екалале Лобун з Кенії. Вона подолала дистанцію за 29 хвилин та 30 секунд.
Valencia Ibercaja by Kiprun. World Athletics Label.
Результати чоловічої гонки:
Результати жіночої гонки:
Нагадаємо, раніше дворазовий олімпійський чемпіон зі Швеції вирішив змінити прізвище.