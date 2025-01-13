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Шведський легкоатлет встановив рекорд Європи з бігу на 10 км

Руслан Травкін — 13 січня 2025, 01:51
Шведський легкоатлет встановив рекорд Європи з бігу на 10 км
Андреас Альмгрен
x.com/EuroAthletics

У неділю, 12 січня, відбулася гонка на 10 км у іспанській Валенсії Valencia Ibercaja by Kiprun.

У чоловіків переміг швед Андреас Альмгрен, який подолав дистанцію з результатом 26 хвилин та 53 секунди.

Він перевершив європейський рекорд на 11 секунд. І загалом став першим представником Європи, який "вибіг" з 27 хвилин на такій дистанції.

Попередній рекорд, 27 хвилин та 4 секунди у виконанні француза Етьєна Дагіно, протримався лише два місяці.

"Відчуття фантастичні. Раніше я добре тренувався і знав, що перебуваю в хорошій формі. Я чекав час, а потім наприкінці гонки вирішив пришвидшитися до спринтерської швидкості", – сказав Альмгрен для Expressen.se.

У жінок переможцем стала Хеллен Екалале Лобун з Кенії. Вона подолала дистанцію за 29 хвилин та 30 секунд.

Valencia Ibercaja by Kiprun. World Athletics Label.

Результати чоловічої гонки:

Результати жіночої гонки:

Нагадаємо, раніше дворазовий олімпійський чемпіон зі Швеції вирішив змінити прізвище.

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