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Слівінський переобраний на посаду президента Федерації каное України

Микита Павлів — 18 грудня 2024, 13:15
Слівінський переобраний на посаду президента Федерації каное України
Ігорь Слівінський
ФКУ

На посаду президента Федерації каное України було переобрано Ігоря Слівінського, який очолював її з 30 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба ФКУ.

За інформацією джерела, 14 грудня відбулась чергова конференція Федерації каное України, на якій і було обрано новий керівний склад організації.

До 2028 року очолюватиме ФКУ Ігор Слівінський.

Першим віцепрезидентом став Андрій Маслюк. Також він є чинним президентом Федерації веслування на байдарках і каное Львівщини.

Віцепрезидентами ФКУ також стали: Олег Ганіч, Микола Баранов та Сергій Чернишов. Генеральним секретарем було обрано Павла Мазуренка.

Нещодавно, Юрій Чебан вдруге очолив збірну України з веслування. 

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