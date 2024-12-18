Слівінський переобраний на посаду президента Федерації каное України
Ігорь Слівінський
ФКУ
На посаду президента Федерації каное України було переобрано Ігоря Слівінського, який очолював її з 30 жовтня 2021 року.
Про це повідомляє пресслужба ФКУ.
За інформацією джерела, 14 грудня відбулась чергова конференція Федерації каное України, на якій і було обрано новий керівний склад організації.
До 2028 року очолюватиме ФКУ Ігор Слівінський.
Першим віцепрезидентом став Андрій Маслюк. Також він є чинним президентом Федерації веслування на байдарках і каное Львівщини.
Віцепрезидентами ФКУ також стали: Олег Ганіч, Микола Баранов та Сергій Чернишов. Генеральним секретарем було обрано Павла Мазуренка.
Нещодавно, Юрій Чебан вдруге очолив збірну України з веслування.