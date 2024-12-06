Дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан вдруге очолив збірну України з веслування на байдарках і каное.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Рішення було ухвалено одноголосно конкурсною комісією Міністерства молоді та спорту України. На конкурсі Чебан випередив інших претендентів: Ігоря Нагаєва, який очолював збірну з 2022 року, Валерія Моргуна, Віктора Кузяка та Романа Бундза.

Чебан очолював збірну України в період 2017-2021рр. Тоді олімпійський цикл був завершений успішним виступом на Іграх в Токіо-2020 (2 медалі – 1 срібна, 1 бронза) і чемпіонатом світу в Копенгагені, де збірна показала найкращий результат в історії, завоювавши 3 золоті медалі, зокрема перші в чоловічій байдарці і жіночому каное (олімпійські види, К4-500 і С2-500 відповідно).