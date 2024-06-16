Терета здобула срібло чемпіонату Європи з веслування на каное і каяках
Українка Валерія Терета посіла друге місце на чемпіонаті Європи з веслування на каное та каяках в угорському Сегеді.
У заключний день турніру 23-річна українка стала віцечемпіонкою Європи на дистанції 5000 м у каное-одиночці.
Чемпіонат Європи з веслування на каное та каяках
Сегед, Угорщина
Каное-одиночка, 5000 м
6 червня
- Вольга Клімова — 26.02,860
- Валерія Терета (Україна) — 19,038
- Софія Кішбан (Угорщина) — 38,506
Для України це друга нагорода на турнірі. Напередодні перемогу у каяку-одиночці (200 м) виборов Олександр Зайцев.