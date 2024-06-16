Терета здобула срібло чемпіонату Європи з веслування на каное і каяках

Українка Валерія Терета посіла друге місце на чемпіонаті Європи з веслування на каное та каяках в угорському Сегеді.

У заключний день турніру 23-річна українка стала віцечемпіонкою Європи на дистанції 5000 м у каное-одиночці.

Чемпіонат Європи з веслування на каное та каяках

Сегед, Угорщина

Каное-одиночка, 5000 м

6 червня

Вольга Клімова — 26.02,860 Валерія Терета (Україна) — 19,038 Софія Кішбан (Угорщина) — 38,506

Для України це друга нагорода на турнірі. Напередодні перемогу у каяку-одиночці (200 м) виборов Олександр Зайцев.