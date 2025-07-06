Збірна України виграла 14 медалей та посіла 2-е місце на ЧЄ серед юніорів та молоді до 23 років

Українські веслувальники завоювали 14 медалей на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді до 23 років, який проходив Румунії.

Наші спортсмени здобули 14 медалей (6 золотих, 4 срібних та 4 бронзових медалі) і посіли друге місце у медальному заліку. Попереду лише збірна Угорщини, у якої 34 нагороди.

Золоті медалі виграли: Єлизавета Вознюк (С-1 500 м, юніори); Єлизавета Вознюк (С-1 200 м, юніори); Іванна Дяченко (С-1 200 м, молодь); Єлизавета Вознюк, Олександра Турчин (С-2 200 м, юніори); Ірина Федорів, Анастасія Дежицька (С-2 200 м, молодь); Софія Жушман, Ірина Неділько, Максим Бовкун, Захар Іванчук (С-4 500 м, Mix, юніори).

Срібні призери: Ярослав Верблюд, Віталій Пристай (С-2 1000 м, молодь U23); Ірина Неділько, Олександра Турчин (С-2 500 м, юніори); Віталій Пристай (С-1 200 м, молодь); Володимир Савчин, Карина Негря, Олександра Шворак, Тарас Кузик (С-4 500 м, Mix, молодь).

Бронзові медалі в активі: Володимира Савчина (С-1 500 м, молодь); Івана Кисіля (С-1 500 м, юніори); Ксенії Цомпель (К-1 200 м, юніори); Тимофія Мельничука, Івана Кисіля (С-2 1000 м, юніори).

Раніше українські веслувальники здобули 5 медалей на дорослому чемпіонаті Європи.