Три з трьох: українці здобули ще два комплекти нагород чемпіонату Європи-2025

Сьогодні, 31 травня, Україна додала до своєї скарбнички ще дві медалі чемпіонату Європи 2025 року з параакадемічного веслування, який проходить у болгарському Пловдиві.

Після того, як Анна Шеремет виграла "золото" чемпіонату Європи (вперше у кар'єрі), в якості медалістів до неї доєдналися й інші представники України.

Спочатку на старті серед одиночок (клас PR1) у статусі чинного чемпіона з'явився Роман Полянський. У своєму запливі 38-річний спортсмен фінішував другим, програши тільки чинному паралімпійському чемпіону Бенджаміну Прітчарду з Великої Британії. Бронзову нагороду отримав італієць Джакомо Періні.

Чемпіонат Європи-2025 з параакадемічного веслування. Одиночки. Клас PR1

Бенджамін Прітчард (Велика Британія) – 8:40.38; Роман Полянський (Україна) +11.55; Джакомо Періні (Італія) +15.58.

Потім настала черга змагань серед мікстів парних двійок, де виступили Дар'я Котик та Станіслав Самолюк.

Вони із комфортним запасом у майже 8 секунд посіли третє місце, другий рік поспіль здобувши бронзові медалі Євро. Котик та Самолюк на 15.72 секунди відстали від новоспечених чемпіонів Європи з Німеччини, та на 9.59 секунди – від тандему з Великої Британії, який виграв "срібло".

Чемпіонат Європи-2025 з параакадемічного веслування. Мікст двійки. Клас PR3

Німеччина – 6:57.41; Велика Британія +6.13; Україна (Дар'я Котик/Станіслав Самолюк) +15.72.

Таким чином, українські спортсмени здобули нагороди у трьох фіналах з трьох, у яких вони брали участь.

Цю серію матиме змогу продовжити чоловіча збірна України, яка виступатиме у фіналі четвірок. Старт запливу запланований на 13:08 за київським часом.

Нагадаємо, що Михайло Кохан виграв золоту медаль в метанні молота на Континентальному турі в Польщі.