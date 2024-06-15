Українці здобули дві золоті нагороди на чемпіонаті Європи

Українці здобули дві золоті нагороди у третій день чемпіонату Європи з веслування, який проходить в угорському Сегеді.

Про це повідомляє Федерація веслування України.

Український параканоїст Владислав Єпіфанов посів перше місце у категорії VL3 серед чоловіків на дистанції 200 метрів, а Олександр Зайцев переміг у категорії K1 Men на 200 м.

Нагадаємо, нещодавно українці здобули 4 нагороди у фіналах другого змагального дня ІІ етапу Кубку світу з веслування на байдарках і каное, зокрема Зайцев також посів перше місце.