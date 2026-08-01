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Україна здобула першу медаль Євро-2026 з академічного веслування

Олег Дідух — 1 серпня 2026, 12:20
Україна здобула першу медаль Євро-2026 з академічного веслування

Збірна України завоювала свою першу медаль на чемпіонаті Європи 2026 року з академічного веслування, який проходить з 31 липня до 2 серпня в італійському Варезе.

Ця медаль була завойована у змаганнях змішаних двійок у паравеслуванні, клас PR2. Анна Айсанова та Ярослав Каюда завоювали срібло, програвши лише команді Німеччини. Бронзу завоював Ізраїль.

Підсумкові результати:

  1. Німеччина – 8:03,84
  2. Україна + 0,40
  3. Ізраїль + 9,65
  4. Франція + 15,38
  5. Італія + 24,30

Зазначимо, що минулого року українці в цій дисципліні на чемпіонаті Європи також завоювали срібло, і також поступилися лише німецькому дуету.

Нагадаємо, зі складом на чемпіонат Європи 2026 року з академічного веслування збірна України визначилася наприкінці липня.

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