Україна здобула першу медаль Євро-2026 з академічного веслування
Збірна України завоювала свою першу медаль на чемпіонаті Європи 2026 року з академічного веслування, який проходить з 31 липня до 2 серпня в італійському Варезе.
Ця медаль була завойована у змаганнях змішаних двійок у паравеслуванні, клас PR2. Анна Айсанова та Ярослав Каюда завоювали срібло, програвши лише команді Німеччини. Бронзу завоював Ізраїль.
Підсумкові результати:
- Німеччина – 8:03,84
- Україна + 0,40
- Ізраїль + 9,65
- Франція + 15,38
- Італія + 24,30
Зазначимо, що минулого року українці в цій дисципліні на чемпіонаті Європи також завоювали срібло, і також поступилися лише німецькому дуету.
Нагадаємо, зі складом на чемпіонат Європи 2026 року з академічного веслування збірна України визначилася наприкінці липня.