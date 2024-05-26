Лузан та Зайцев здобули золоті нагороди на Кубку світу в Познані

Українці здобули 4 нагороди у фіналах другого змагального дня ІІ етапу Кубку світу з веслування на байдарках і каное, який проходить у польській Познані.

На дистанції 200 метрів у байдарці-одиночці перемогу здобула Людмила Лузан. Ще одну золоту медаль приніс Україні Олександр Зайцев.

Результати українців

Перше місце: Людмила Лузан, Олександр Зайцев (каное-одиночка — 200 м)

Друге місце: Віталій Вергелес та Андрій Рибачок (каное-двійка — 1000 м)

Третє місце: Валерія Терета (каное-одиночка — 500 м)

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Напередодні Терета впевнено посіла перше місце на дистанції 1000 метрів. Також в активі української збірної срібло та бронза.