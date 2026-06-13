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Лузан завоювала золото чемпіонату Європи-2026

Олег Дідух — 13 червня 2026, 14:18
Лузан завоювала золото чемпіонату Європи-2026
Людмила Лузан
Getty Images

Українська веслувальниця Людмила Лузан завоювала золото чемпіонату Європи 2026 року з веслування, який проходить з 11 до 14 червня у португальському Монтемор-о-Вельйо. Вона перемогла в змагань каное-одиночок на дистанції 200 метрів.

У фіналі Лузан більш ніж на півтори секунди випередила найближчих переслідувачок – італійок Олімпію Делла Джустіну та полячку Дороту Боровську.

Підсумкові результати:

Для Лузан це п'яте золото чемпіонатів Європи за кар'єру. Минулого року Людмила завоювала золото в змаганні каное-одиночок на дистанції 200 метрів на чемпіонаті світу в італійському Мілані. На тому мундіалі українка сумарно здобула чотири золоті нагороди.

У травні Лузан перемогла на етапі Кубку світу в німецькому Бранденбурзі.

Чемпіонат Європи з веслування Людмила Лузан

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