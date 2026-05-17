Лузан виграла золото на Кубку світу в Німеччині, у Дяченко – бронза

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Іванна Дяченко стали призерками другого етапу Кубка світу з веслування на байдарках і каное, який проходить у німецькому Бранденбурзі.

Лузан виграла золоту медаль у каное-одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. 29-річна українка фінішувала з результатом 47,70 секунди, випередивши найближчу переслідувачку – канадку Софію Дженсен – на 0,75 секунди.

Дяченко, своєю чергою, виборола бронзову нагороду в байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів. Українська спортсменка показала час 43,21 секунди, поступившись переможниці заїзду, представниці Китаю Інь Менді, 0,24 секунди.

Для Лузан ця перемога стала вже другою у сезоні на етапах Кубка світу в каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Водночас для Дяченко ця медаль – друга в кар'єрі на рівні Кубка світу. Минулого року українка стала срібною призеркою етапу в Познані саме у цій дисципліні.

Нагадаємо, минулого тижня Лузан із найкращим часом в історії здобула другу перемогу на Кубку світу в Угорщині.