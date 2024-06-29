Українці здобули золото та бронзу на чемпіонаті Європи

Українські веслувальники здобули золоту та бронзову нагороди на чемпіонаті Європи серед юніорів і молоді.

Про це повідомляє Canoe of Ukraine.

Перше місце посіли Володимир Савчин і Тарас Кузик у веслуванні на каное-двійці на 1 тисячу метрів серед молоді. А Максим Бовкун та Захар Іванчук у цій же категорії серед юніорів опинились на другій сходинці.

Нагадаємо, напередодні Валерія Терета посіла друге місце на чемпіонаті Європи з веслування на каное та каяках в угорському Сегеді.