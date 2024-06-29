Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Веслування

Українці здобули золото та бронзу на чемпіонаті Європи

Микола Дендак — 29 червня, 19:30
Українці здобули золото та бронзу на чемпіонаті Європи

Українські веслувальники здобули золоту та бронзову нагороди на чемпіонаті Європи серед юніорів і молоді.

Про це повідомляє Canoe of Ukraine.

Перше місце посіли Володимир Савчин і Тарас Кузик у веслуванні на каное-двійці на 1 тисячу метрів серед молоді. А Максим Бовкун та Захар Іванчук у цій же категорії серед юніорів опинились на другій сходинці.

Нагадаємо, напередодні Валерія Терета посіла друге місце на чемпіонаті Європи з веслування на каное та каяках в угорському Сегеді.

Іванчук Кузик Чемпіонат Європи з веслування

Чемпіонат Європи з веслування

Терета здобула срібло чемпіонату Європи з веслування на каное і каяках
Українці здобули дві золоті нагороди на чемпіонаті Європи
Україна здобула медаль чемпіонату Європи

Останні новини