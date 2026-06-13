Українець Хмара виграв золото на етапі Кубку світу з академічного веслування
Ігор Хмара
Федерація академічного веслування України
Український веслувальник Ігор Хмара здобув перемогу на другому етапі Кубку світу з академічного веслування, що проходить у болгарському Пловдиві.
Хмара став найкращим у фіналі чоловічої легкої одиночки. Українець подолав дистанцію з результатом 6:57.16 і впевнено випередив суперників.
Друге місце посів представник Узбекистану Фірдавс Ахунов, третім фінішував Йонас Діас із Венесуели.
Результати фіналу:
- 1. 🥇 Ігор Хмара (Україна) 6:57,16
- 2. 🥈 Фірдавс Ахунов (Узбекистан) +9,71
- 3. 🥉 Йонас Діас (Венесуела) +13,31
- 4. Александр Матронічі (Молдова) +31,14
Другий етап Кубку світу з академічного веслування проходить у Пловдиві з 12 до 14 червня. Турнір зібрав понад 330 спортсменів із 22 країн, які змагаються у 18 класах човнів.
Нагадаємо, нещодавно Вікторія Ус виграла срібну медаль на етапі Кубку світу зі слалому в Словенії.