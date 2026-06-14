Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Веслування

Українці завоювали бронзу на етапі Кубку світу з академічного веслування

Олег Дідух — 14 червня 2026, 14:42
Українці завоювали бронзу на етапі Кубку світу з академічного веслування

Чоловіча збірна України з академічного веслування завоювала бронзу на другому етапі Кубку світу в болгарському Пловдіві в заїздах парних четвірок. Українську команду представляли Олександр Баглай, Юрій Іванов, Артем Верестюк, Іван Довгодько.

Український екіпаж показав подолав дистанцію з результатом 05:47.33, поступившись лише командам Італії та Китаю. Для України це перша нагорода на етапах Кубку світу в змаганням парних четвірок за останні три роки.

Сумарно це вже друга медаль для збірної України на етапі Кубку світу в Пловдіві. Напередодні, 13 червня, Ігор Хмара переміг у змаганнях чоловічої легкої одиночки.

Другий етап Кубку світу з академічного веслування проходить у Пловдиві з 12 до 14 червня. Турнір зібрав понад 330 спортсменів із 22 країн, які змагаються у 18 класах човнів.

Академічне веслування

Академічне веслування

Хмара – після перемоги на Кубку світу: На цьому етапі рівних мені, як виявилось, не було
Українець Хмара виграв золото на етапі Кубку світу з академічного веслування
Українські паралімпійці здобули 3 медалі на чемпіонаті світу у Шанхаї
Шеремет виграла золото чемпіонату світу з параакадемічного веслування, Полянський виборов срібну медаль
Три з трьох: українці здобули ще два комплекти нагород чемпіонату Європи-2025

Останні новини