Українці завоювали бронзу на етапі Кубку світу з академічного веслування

Чоловіча збірна України з академічного веслування завоювала бронзу на другому етапі Кубку світу в болгарському Пловдіві в заїздах парних четвірок. Українську команду представляли Олександр Баглай, Юрій Іванов, Артем Верестюк, Іван Довгодько.

Український екіпаж показав подолав дистанцію з результатом 05:47.33, поступившись лише командам Італії та Китаю. Для України це перша нагорода на етапах Кубку світу в змаганням парних четвірок за останні три роки.

Сумарно це вже друга медаль для збірної України на етапі Кубку світу в Пловдіві. Напередодні, 13 червня, Ігор Хмара переміг у змаганнях чоловічої легкої одиночки.

Другий етап Кубку світу з академічного веслування проходить у Пловдиві з 12 до 14 червня. Турнір зібрав понад 330 спортсменів із 22 країн, які змагаються у 18 класах човнів.