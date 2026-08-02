Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Веслування

Шеремет здобула "золото" на чемпіонаті Європи-2026 з академічного паравеслування

Микола Літвінов — 2 серпня 2026, 14:41
Шеремет здобула золото на чемпіонаті Європи-2026 з академічного паравеслування
Анна Шеремет
Getty Images

Українка Анна Шеремет виграла золоту медаль у фіналі одиночних човнів чемпіонату Європи-2026 з параакадемічного веслування.

Уродженка Дніпра змогла переплисти двокілометрову відстань з результатом 10:02.25 хвилини. Вже з відстані 500 метрів Шеремет володіла першістю серед опоненток, випередивши найближчу суперницю на 12 секунд.

Після чого українка систематично покращувала свої результати та дісталася до точки фінішу на першому місці.

Срібною призеркою стала нідерландка Ева Мол, яка відстала від лідерки на 38 секунд. Трійку призерів закрила представниця Швейцарії Клер Гірінгеллі, її результат склав 10:43.41 хвилини.

Результати фіналу з паравеслування в одиночках (жінки, клас PR1). 

  1. Анна Шеремет (Україна) – 10:02.25
  2. Ева Мол (Нідерланди) – 10:40.80
  3. Клер Гірінгеллі (Швейцарія) – 10:43.41

Нагадаємо, що у травні минулого року вперше у своїй кар'єрі стала чемпіонкою Європи, а у вже у вересні здобула своє дебютне "золото" на світовій першості.

Анна Шеремет

Анна Шеремет

Українські паралімпійці здобули 3 медалі на чемпіонаті світу у Шанхаї
Шеремет виграла золото чемпіонату світу з параакадемічного веслування, Полянський виборов срібну медаль
Шеремет вперше у кар'єрі стала чемпіонкою Європи

Останні новини