Шеремет здобула "золото" на чемпіонаті Європи-2026 з академічного паравеслування

Українка Анна Шеремет виграла золоту медаль у фіналі одиночних човнів чемпіонату Європи-2026 з параакадемічного веслування.

Уродженка Дніпра змогла переплисти двокілометрову відстань з результатом 10:02.25 хвилини. Вже з відстані 500 метрів Шеремет володіла першістю серед опоненток, випередивши найближчу суперницю на 12 секунд.

Після чого українка систематично покращувала свої результати та дісталася до точки фінішу на першому місці.

Срібною призеркою стала нідерландка Ева Мол, яка відстала від лідерки на 38 секунд. Трійку призерів закрила представниця Швейцарії Клер Гірінгеллі, її результат склав 10:43.41 хвилини.

Результати фіналу з паравеслування в одиночках (жінки, клас PR1).

Анна Шеремет (Україна) – 10:02.25 Ева Мол (Нідерланди) – 10:40.80 Клер Гірінгеллі (Швейцарія) – 10:43.41

Нагадаємо, що у травні минулого року вперше у своїй кар'єрі стала чемпіонкою Європи, а у вже у вересні здобула своє дебютне "золото" на світовій першості.