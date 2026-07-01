Україна здобула першу медаль на юніорському ЧС-2026 з веслувального слалому

16-річний Архип Качко став срібним призером юніорського чемпіонату світу-2026 з веслувального слалому, який стартував у польському Кракові.

У перший змагальний день Качко виборов першу нагороду в скарбничку збірної України. Українець здобув срібну медаль у дисципліні каяк-крос серед юніорів U18, поступившись переможцю змагань лише 0,47 секунди.

Торік Архип представляв Україну на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп'є, де посів шосте місце.

Зазначимо, що ЧС-2026 серед юніорів (U18) та молоді (U23) з веслувального слалому триватиме з 30 червня до 5 липня. У змаганнях беруть участь 445 спортсменів із 51 країни світу. Україну на ЧС-2026 представляють 11 атлетів.

Краків приймає світову першість уже вчетверте. Польське місто ставало господарем змагань у 2016, 2019 та 2023 роках.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з академічного веслування завоювала бронзу на другому етапі Кубку світу в болгарському Пловдиві в заїздах парних четвірок.