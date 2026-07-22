В Італії жорстоко вбили спортивного журналіста

Спортивний журналіст Лука Еспозіто був жорстоко вбитий у Італії.

Про це повідомляє Rai.

Обгоріле тіло 53-річного чоловіка знайшли пожежники в містечку Еболі. Ідентифікувати Еспозіто вдалося за тим, що поряд із місцем злочину був припаркований його автомобіль.

При розтині з'ясувалося, що журналіста спершу застрелили, а потім його тіло спалили. Мотиви такого злочину наразі не відомі, пошуки вбивць тривають.

Еспозіто працював у одній із газет міста Салерно, а також був головним редактором сайту Tutto Salernitana, присвяченого однойменному футбольному клубу.

Нагадаємо, напередодні у віці 97 років пішов із життя колишній велогонщик і батько відомого тренера Мауріціо Саррі, Амеріго Саррі.