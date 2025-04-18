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Внаслідок російського удару по Дніпру постраждала веслувальна база

Олексій Мурзак — 18 квітня 2025, 18:56
Внаслідок російського удару по Дніпру постраждала веслувальна база
Скріншот

18 квітня 2025 року внаслідок російського обстрілу міста Дніпра було пошкоджено базу олімпійської підготовки "Водно-спортивний комбінат".

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Зокрема, внаслідок атаки постраждали спортивні споруди, тренувальні зали, реабілітаційний центр, елінг з човнами, адміністративні, житлові приміщення та майстерні для ремонту човнів.

Значних руйнувань адміністративних приміщень також зазнала Дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту, яка знаходиться на території комплексу.

База олімпійської підготовки "Водно-спортивний комбінат" є однією з провідних спортивних установ Дніпра, де проходили тренування спортсмени з різних видів спорту, включаючи плавання, веслування та інші водні дисципліни.

Нагадаємо, що 16 квітня 2025 року росіяни знищили льодову арену в Херсоні.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники пошкодили та знищили близько 726 об’єктів спортивної інфраструктури, серед яких 18 баз олімпійської підготовки.

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