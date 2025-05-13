Титулований український веслувальник загинув на війні з Росією

Відомий український веслувальник Олександр Калініченко загинув на війні з Росією.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

12 березня 2022 року від добровольцем вступив до лав ЗСУ, боронив Київщину, згодом – Бахмут, Куп’янський і Запорізький напрямки.

4 січня 2023 року отримав контузію, проте після лікарняного повернувся до лав ЗСУ. Отримав медаль "за оборону Бахмута". 30 листопада 2023 року зник безвісти. Нещодавно найгірші побоювання підтвердилися: Калініченко загинув. Церемонія прощання відбудеться 17 травня.

У 1986 і 1993 роках Калініченко завоював срібло та бронзу чемпіонатів світу відповідно. Вигравав чемпіонат СРСР у веслуванні на каное на дистанції 10000 метрів. У 1983 році став чемпіоном Європи серед юніорів у веслуванні в складі каное-сімки.

Раніше повідомлялося про те, що на війні загинув володар чорного поясу з бразильського джиу-джитсу Олександр Кладієнко.