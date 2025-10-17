Жіноча збірна України програла Португалії в 1/4 фіналу командного ЧЄ-2025
Жіноча збірна України з настільного тенісу не змогла пробитися у півфінал командного ЧЄ-2025.
В 1/4 фіналу українки в напруженому поєдинку із загальним рахунком 2:3 програли Португалії.
У першому матчі Маргарита Песоцька з рахунком 3:1 перемогла Ю ФУ, однак у другій зустрічі Вероніка Матюніна поступилася 9-му номеру європейського рейтингу, натуралізованій китаянці Шао Цзен (2:3).
Вдруге вперед Україну вивела Тетяна Біленко, яка з рахунком 3:0 розбила Джулію Леал. Втім, у 4-й зустрічі Шао Цзен розгромила Песоцьку (3:0), а у вирішальному протистоянні Ю Фу мінімально переграла Матюніну 3:2 та вивела Португалію у півфінал.
Нагадаємо, в 1/8 фіналу збірна України розгромила Угорщину.
Як відомо, у липні цього року збірна України посіла 6-те місце на юнацькому чемпіонаті Європи, який проходив у Чехії.