Жіноча збірна України програла Португалії в 1/4 фіналу командного ЧЄ-2025

Жіноча збірна України з настільного тенісу не змогла пробитися у півфінал командного ЧЄ-2025.

В 1/4 фіналу українки в напруженому поєдинку із загальним рахунком 2:3 програли Португалії.

У першому матчі Маргарита Песоцька з рахунком 3:1 перемогла Ю ФУ, однак у другій зустрічі Вероніка Матюніна поступилася 9-му номеру європейського рейтингу, натуралізованій китаянці Шао Цзен (2:3).

Вдруге вперед Україну вивела Тетяна Біленко, яка з рахунком 3:0 розбила Джулію Леал. Втім, у 4-й зустрічі Шао Цзен розгромила Песоцьку (3:0), а у вирішальному протистоянні Ю Фу мінімально переграла Матюніну 3:2 та вивела Португалію у півфінал.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу збірна України розгромила Угорщину.

Як відомо, у липні цього року збірна України посіла 6-те місце на юнацькому чемпіонаті Європи, який проходив у Чехії.